Bundesliga : VfB-Neuzugang Führich operiert - Bis zu zehn Wochen Pause

Neuzugang Chris Führich vom VfB Stuttgart ist zwei Tage nach seinem Schlüsselbeinbruch operiert worden.

Stuttgart | Der Eingriff beim offensiven Mittelfeldspieler sei am Sonntag in der Sportklinik in Stuttgart-Bad Cannstatt vorgenommen worden, teilte der Fußball-Bundesligist mit. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hatte die Ausfallzeit des 23-Jährigen am Samstag zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Kitzbühel je nach Heilungsverlauf auf bis zu zehn...

