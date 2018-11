Rangelei und Würgegriff : Vater greift Zwölfjährigen auf Fußballplatz an – Strafverfahren

Zwei Zwölfjährige stritten auf einem Fußballplatz. Die Folge: Ein Vater geriet in Rage und wurde handgreiflich.

von dpa

13. November 2018, 10:23 Uhr

Hagen | Bei einem Fußballspiel von zwei Jugendmannschaften in Hagen ist ein Vater auf den Platz gestürmt und hat einen Zwölfjährigen körperlich attackiert. Der Junge war mit dem gleichaltrigem Sohn des Mannes während der Partie aneinandergeraten, es kam zu einer Rangelei, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige rannte auf den Platz und griff dem Gegenspieler seines Sohnes an den Hals. Der Junge klagte über Schmerzen am Kehlkopf und musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Körperverletzung, wie ein Sprecher sagte. Andere Anwesende griffen ein und hielten den in Rage geratenen Vater zurück. Es gab zahlreiche Zeugen des Vorfalls vom Samstag, die in den nächsten Tagen vernommen werden sollen.