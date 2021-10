VfL Wolfsburg : Van Bommel nach Pleite in Berlin: Nicht vom Plan abgehen

Mark van Bommel hält nach der dritten Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga und dem sechsten sieglosen Pflichtspiel in Serie an seinem Vorgehen beim VfL Wolfsburg weiter fest.

Berlin | „Es enttäuscht mich auch, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte der 44 Jahre alte Niederländer nach dem 0:2 (0:0) beim 1. FC Union Berlin: „Man sollte aber nicht sagen, dass man von seinem Plan ablenken oder abgehen muss.“ Nachdem seine Mannschaft glänzend in die erste Spielzeit unter seiner Führung gestartet war und mit vier Siegen aus den ersten ...

