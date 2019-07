Nach viralem Hit im Internet : "Wie Dreck behandelt" – Schiedsrichterin reagiert auf unmoralisches Angebot

View this post on Instagram

Lamentável! Receber esse e-mail me fez sentir um lixo. Quero somente trabalhar com o que eu amo, que é futebol e jornalismo. Infelizmente esse ainda é o mundo real. I got this e-mail today which made me felt like a trash because it contains an imoral sexual proposal. I want to tell the world that I just want to do what I love which means working with football and journalism. Please, respect that! Recién he recebido este correo conteniendo una propuesta inmoral que me hizo sentir una basura. Lo único que quiero és poder trabajar con lo que amo, que és el fútbol y el periodismo. Que todos puedan respectar el camino que elegí para mi vida.