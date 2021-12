Bundesliga : Union will gegebenenfalls auch vor 3000 Fans spielen

Fußball-Bundesligist 1.

Berlin | FC Union Berlin würde seinen Heimauftakt im neuen Jahr auch vor nur 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern bestreiten. Laut der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung in der Hauptstadt wären so viele Personen im Stadion An der Alten Försterei unter 2G-plus-Bedingungen plus FFP2-Maske erlaubt. „Wenn wir 3000 reinlassen dürfen, lassen wir 3000 rein“, b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.