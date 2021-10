Conference League : Union verliert in Rotterdam - Bitteres 1:3 bei Feyenoord

Auch das zweite Auswärtsspiel in der Europa Conference League geht für den 1. FC Union Berlin verloren. In Rotterdam setzt es am Ende eine klare Niederlage, weil den Eisernen offensiv zu wenig gelingt.

Berlin | Union Berlin muss nach der zweiten Niederlage in der Europa Conference League früh um das Weiterkommen bangen. Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt unterlag am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (1:2) und verpasste den möglichen Sprung an die Spitze der Gruppe E. Mit drei Punkten aus drei Begegnungen fällt die Bilanz des Teams von Tr...

