56. Verein der Geschichte im Oberhaus : Union Berlin steigt in die Bundesliga auf – Platzsturm nach Abpfiff

Union Berlin steigt erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf, der VfB Stuttgart steigt ab.

von Gregory Straub und dpa

27. Mai 2019, 22:31 Uhr

Berlin | Ergebnis des Abends:

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 0:0

Hinspiel 2:2, damit steigt Union Berlin in die Bundesliga auf, der VfB steigt ab.

Der 1. FC Union Berlin hat erstmals den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und damit den dritten Abstieg des VfB Stuttgart besiegelt. Die Berliner setzten sich am Montag in der Relegation durch ein 0:0 im Rückspiel gegen die Schwaben durch, nachdem sich beide Clubs in Stuttgart 2:2 getrennt hatten.

Trotz langer Überlegenheit in der stimmungsvollen und packenden Partie beim Zweitligadritten wartete der Bundesliga-16. aus Stuttgart vergeblich auf das dringend benötigte Auswärtstor und muss wie schon 2016 und 1975 ins Unterhaus.

Union der 56. Verein in der Bundesliga

Das vermeintlich rettende 1:0 für die Schwaben durch einen Freistoß von Dennis Aogo (9. Minute) hatte Schiedsrichter Christian Dingert nach Studium der Videobilder wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Damit steht der VfB vor dem bitteren Neuaufbau in der 2. Liga, Interimscoach Nico Willig soll wieder zur U19 zurückkehren, der Kieler Tim Walter übernimmt für ihn.

Union schaffte es hingegen vor 22.012 Zuschauern als 56. Verein und fünfter Club aus Berlin in die Bundesliga und startete mit Schlusspfiff die Party im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Die Schwaben waren in der ersten Hälfte fußballerisch die klar bessere Mannschaft, machten aber aus ihrem klaren Chancenplus nichts - auch weil Union-Keeper Rafal Gikiewicz mehrfach stark parierte.

Auch nach dem Wiederanpfiff machte Stuttgart gezwungenermaßen mehr für das Spiel. Ohne Erfolg. Als sie mehr ins Risiko gehen musste, nutzten die die Berliner die sich bietenden Räume: Aber erst verstolperte Grischa Prömel die mögliche Führung (63.), dann traf Suleiman Abdullahi zweimal nur den Pfosten (64. und 66.).

Nach dem Schlusspfiff kannten die Berliner Fans kein Halten mehr und stürmten den Platz. Es blieb jedoch alles friedlich.

Dummheit des Abends:



Eigentlich ging der VfB Stuttgart in der 9. Minute mit 1:0 in Führung - eigentlich. Doch wegen einer Dummheit von Stürmer Nicolas Gonzalez wurde der Treffer durch Schiedsrichter Christian Dingert annulliert. Dennis Aogo hatte einen Freistoß aus 18 Metern wunderbar in die von ihm aus linke Ecke geschlenzt und seinen vermeintlich ersten Treffer für den VfB überhaupt erzielt, seit er 2017 vom FC Schalke 04 an den Neckar wechselte. Doch aus unerklärlichem Grund war Gonzalez beim Schuss seines Teamkollegen vor Union-Torhüter Gikiewicz herumgeturnt und hatte dem Keeper dadurch die Sicht verdeckt – so wurde aus passivem ein aktives Abseits. Der VAR informierte Schiri Dingert, der die Szene daraufhin überprüfte und den Treffer zurücknahm. Zum Leidwesen der Stuttgarter, die die Führung bereits ausgiebig gefeiert hatten.

Crash des Abends:

Beim gemeinsamen Versuch, den Berliner Sebastian Andersson in der Luft zu stoppen, prallten die Stuttgarter Innenverteidiger Kabak und Badstuber in der 21. Minute mit den Köpfen zusammen. Beide zogen sich dabei blutende Kopfwunden zu und mussten längere Zeit behandelt werden. Heroisch oder unvernünftigerweise – je nach Betrachtungsweise – spielten beide jedoch mit Kopfverbänden weiter. So gab die VfB-Innenverteidigung ab Mitte der ersten Hälfte ein ziemlich lädiertes Bild ab:

Pfosten des Abends:

Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Minuten traf Unions Abdullahi in der zweiten Hälfte den Pfosten: Erst scheiterte der Nigerianer in der 65. Minute mit einem Fernschuss am von ihm aus gesehen rechten Aluminium. Eine Minute später setzte sich der ehemalige Braunschweiger stark gegen Kabak durch, rutschte dann kurz vor VfB-Keeper Zieler und brachte den Ball im Fallen dennoch noch in Richtung Tor. Langsam kullerte die Kugel wieder an den rechten Pfosten. Doppeltes Pech für Abdullahi und Union.

Empfang des Abends:



Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn hießen die Union-Fans ihre Helden auf spektakuläre Weise willkommen: Als der Mannschaftsbus an der Alten Försterei vorfuhr, zündeten zahlreiche Anhänger Pyrotechnik und skandierten laute Fangesänge. Beeindruckende Bilder schon vor dem Spiel:

Zahl des Abends: 5

Der 1. FC Union Berlin ist nach Hertha BSC, Tasmania, Blau-Weiß 90 und Tennis Borussia der fünfte Fußballverein aus der Hauptstadt, der es in die Bundesliga geschafft hat.

Tweets des Abends:

