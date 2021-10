Conference League : Union Berlin erwartet besondere Atmosphäre in Rotterdam

Union Berlin ist in den Niederlanden gefordert. Bei Feyenoord Rotterdam fehlt dem Bundesligisten dabei der Abwehrchef. Möglich scheint, dass Trainer Urs Fischer kräftig durchwechselt.

Berlin | Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin peilt in der Europa Conference League den zweiten Sieg im dritten Spiel an. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer muss am Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) bei Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden ran. Ausgangslage: Die Hauptstädter hatten zum Auftakt ihres besonderen Europa-Abenteuers eine 1:3-Niederlage ...

