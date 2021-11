2. Liga : Unentschieden gegen Rostock - Paderborn verpasst Rang drei

Die Heimschwäche hat den SC Paderborn die Rückkehr auf den dritten Platz der 2.

Paderborn | Fußball-Bundesliga gekostet. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Aufsteiger Hansa Rostock hinaus und hat weiter nur zwei Heimsiege auf dem Konto. Immerhin rettete Sven Michel mit seinem 13. Saisontor per Handelfmeter (85. Minute) einen Zähler für die Ostwestfalen. Simon Rhein (27.) hatte Hansa in ...

