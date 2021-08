Vertrag ausgelaufen : Ukrainischer Fußball-Nationaltrainer Schewtschenko hört auf

Der frühere Weltklassestürmer Andrej Schewtschenko hat seinen Vertrag als Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft auslaufen lassen.

Kyiv | „Das war harte Arbeit, in der wir zeigten, dass wir in der Lage sind, modernen Fußball zu spielen“, schrieb der 44-Jährige am Sonntag auf Instagram. Der Ex-Stürmerstar der Ukraine hatte die Mannschaft etwas mehr als fünf Jahre trainiert. Medienberichten zufolge wurden Verband und Schewtschenko sich finanziell nicht einig. Wer sein Nachfolger wird, ist...

