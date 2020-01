Abbruch beim KFC Uerdingen : Stefan Effenberg plante Fußball-Trainingslager – in Anlage ohne Fußballplatz

Der KFC Uerdingen musste sein Trainingslager abbrechen. Manager Stefan Effenberg steht deshalb in der Kritik.

von dpa und Alexander Barklage

15. Januar 2020, 17:20 Uhr

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat das Trainingslager in der Toskana wegen der Witterungsbedingungen vorzeitig abgebrochen und setzt die Vorbereitung auf die zweite Serie im niederländischen Venlo fort. Dies teilte der Club am Dienstag mit.

Grund sei der Zustand der Trainingsplätze, die nach starken Regenfällen und derzeitigem Nachtfrost sehr gelitten haben. Zudem musste ein geplantes Testspiel kurzfristig abgesagt werden. Wie die "Rheinische Post" berichtet, habe KFC-Manager Stefan Effenberg die Auswahl des Quartiers getroffen. Die Anlage sei ein Golf-Hotel ohne einen Fußballplatz.

Golfresort in der Toskana hat keinen Fußballplatz

Das auserkorene "Il Pelagone Hotel & Golf Resort", in dem die Uerdinger residierten, ist ein reines Golfhotel. Der Club musste in das sechs Kilometer entfernte "Stadio Comunale Romeo Malservisi" von Viertligist U.S. Gavorrano ausweichen, wo sich der Platz jedoch ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand befunden haben soll. Schlechter noch als im heimischen Krefeld, lautete der Tenor der Spieler.

Weil im Umkreis von 20 Kilometern auch keine anderen Plätze für die Einheiten in Frage gekommen wären, brach der Klub das Trainingslager vorzeitig ab. Testspiele waren ursprünglich zwar angedacht, konkrete Daten und Gegner standen aber nach wie vor aus. Nach zwei Tagen zog der Club die Notbremse und buchte fix um. Mit 30 Punkten liegen die Krefelder auf Platz acht. "Ein guter Rasen und anspruchsvolle Testspiele sind die wichtigste Voraussetzungen, um sich gut vorbereiten zu können", schrieb der KFC Uerdingen vor dem Beginn des Trainingslagers noch auf seiner Vereinshomepage.