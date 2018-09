Weltmeister Frankreich in München : Tolisso vor "Heimspiel" gegen Deutschland: "Ich werde es genießen"

Für den Franzosen in Diensten der Bayern wird das Duell des Ex-Weltmeisters gegen den aktuellen etwas ganz Besonderes.

von dpa

03. September 2018, 15:14 Uhr

München | Der französische Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso vom FC Bayern erwartet zum Auftakt in der neuen Nationenliga am Donnerstag (20.45 Uhr) eine extrem entschlossene deutsche Mannschaft. "Natürlich, Deutschland hat eine schlechte WM gespielt, aber natürlich hat das Team eine große Qualität und es brennt auf Wiedergutmachung. Und was gibt es Besseres, als das gegen den amtierenden Weltmeister zu tun?", sagte der 24-Jährige dem "Kicker". "Aber wir wollen uns als würdiger Weltmeister präsentieren und dieses Spiel gewinnen."

Für den Mittelfeldspieler der Münchner wird es eine ganz spezielle Partie gegen die Mannschaft von Joachim Löw. "Es ist das erste Spiel für uns mit unserem zweiten Stern auf der Brust. Das wird ganz besonders sein. Auch für mich persönlich, weil es gegen viele meiner Mitspieler beim FC Bayern geht, weil es in meinem Stadion, der Allianz-Arena stattfindet. Ich werde es genießen", sagte Tolisso.

Torwart Lloris fällt aus

Kapitän Hugo Lloris, Torwart von Tottenham Hotspur, fällt gegen Deutschland wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Da die etatmäßige Nummer zwei Steve Mandanda von Olympique Marseille wegen einer Verletzung im Kader fehlt, könnte dann Alphonse Areola von Thomas Tuchels Paris Saint-Germain zu seinem Länderspiel-Debüt kommen. Als dritten Torhüter hat Nationaltrainer Didier Deschamps Benjamin Lecomte aus Montpellier nachnominiert.









Drittes Team in der Deutschland-Gruppe sind die Niederlande. Der Gruppenerste kämpft im Juni 2019 bei einem Mini-Turnier mit vier Teams um den Nations-League-Titel. Der Letzte der Gruppe steigt in die zweite Division des neuen Wettbewerbs ab.