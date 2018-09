Primera Division : Überraschende Niederlagen in Spanien: Real und Barcelona patzen

Gegen den FC Sevilla und CD Leganes hatten die spanischen Top-Teams Real Madrid und FC Barcelona das Nachsehen.

von dpa

27. September 2018, 07:31 Uhr

Sevilla/Madrid | Die beiden spanischen Top-Teams Real Madrid und FC Barcelona haben am sechsten Spieltag der Primera División überraschend ihre ersten Saison-Niederlagen kassiert. Der Champions-League-Sieger aus Madrid verlor am Mittwochabend mit dem frisch gekürten Weltfußballer Luka Modric beim FC Sevilla 0:3 (0:3).





Barça musste sich drei Tage nach dem 2:2 gegen den FC Girona beim bisherigen Tabellenletzten CD Leganes mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.



Leganes dreht Spiel gegen Barca

Philippe Coutinho hatte das Team von Trainer Ernesto Valverde nach einer Vorlage von Lionel Messi in Führung gebracht (12.). Messi traf nach 17 Minuten nur die Latte. Nach der Pause drehte Leganes das Spiel innerhalb von 60 Sekunden. Zunächst nutzte Nabil El Zhar ein zu passives Abwehrverhalten der Katalanen (52.), danach vertändelte Gerard Piqué den Ball im eigenen Strafraum, was Oscar zum Siegtreffer nutzte (53.). Es war der erste Saisonerfolg für Leganes.

In Sevilla schossen André Silva (17./21.) und Wissam Ben Yedder (39.) schon vor der Pause den Sieg heraus. Weil Marcelo in der 77. Minute verletzt vom Platz musste und die Gäste bereits dreimal gewechselt hatten, beendete Real die Partie in Unterzahl.