Heute gegen die Niederlande : Überraschende DFB-Startelf: Mark Uth und Emre Can fangen an

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw tritt am Dienstagabend (20.45 Uhr) mit dem DFB-Team gegen die Niederlande an.

von Kim Patrick von Harling

13. Oktober 2018, 20:01 Uhr

Amsterdam | Die Nominierung von Stürmer Mark Uth des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in die deutsche Nationalmannschaft für das Spiel am Dienstag gegen die Niederlande war bereits unerwartet. Nun setzt Bundestrainer Joachim Löw noch einen drauf: Der Coach schenkt dem 27-Jährigen sein Vertrauen und stellt ihn von Beginn an auf.

Ebenfalls in der Startelf stehen Emre Can (Juventus Turin) und Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach). Deutschland startete mit einem 0:0 gegen Weltmeister Frankreich, die Niederlande verloren mit 1:2 gegen die Franzosen.