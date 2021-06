DFB-Junioren : U21 bejubelt EM-Halbfinale - Kuntz' „Notfallplan“ geht auf

Ein Torhüter, der zum Helden wird, ein Trainer mit „Notfallplan“ und ein verrückter Spielverlauf: Der Elfmeter-Krimi der deutschen U21 gegen Dänemark hält so manch besondere Geschichte bereit.

Frankfurt am Main | An eine spontane Kabinenparty dachte keiner der deutschen U21-Fußaller. Viel zu erschöpft und müde waren die Nachwuchs-Profis nach dem verrückten und kräftezehrenden 6:5-Sieg im Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale gegen Dänemark. „Es gab keinen Spieler in der Kabine, der nur einen Ansatz von einem Tanzschritt gemacht hat, weil sie einfach nicht me...

