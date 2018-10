Twitterreaktionen zur Champions League : Ronaldo lässt sich feiern – Häme für den FC Bayern

Während der FC Bayern die Folgen seiner Pressekonferenz ausbaden muss, lässt sich Cristiano Ronaldo an seiner früheren Arbeitsstätte feiern. Die besten Twitterreaktionen zur Champions League.

von Gregory Straub

24. Oktober 2018, 09:02 Uhr

Hamburg | Champions-League-Zeit ist für viele Fans auch Twitter-Zeit. Wir zeigen Ihnen hier eine Auswahl der lustigsten und interessantesten Tweets vom Dienstagabend:

Der FC Bayern wird auch nach dem Sieg in der Champions League bei AEK Athen bei Twitter mit viel Häme bedacht. Zu frisch sind die Erinnerungen an die bizarre Pressekonferenz der Bosse am vergangenen Freitag ...

Jose Mourinho steht im Stau und verliert – Torfestival bei Hoffenheim-Remis



Das spektakuläre 3:0 der Hoffenheimer gegen Olympique Lyon verzückte die Fans:

Die Leistung von Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo beim 1:0 bei Manchester United beeindruckte so manchen Fan:

Als der Schlusspfiff im Old Trafford ertönte, stürmte ein Ronaldo-Fan aufs Spielfeld und näherte sich seinem Idol. CR7 reagierte cool:

Später ließ sich der frühere ManU-Star von den einheimischen Fans feiern:

Folgender Tweet zeigt den unfassbaren Lauf, den Roma-Stürmer Edin Dzeko derzeit hat. Der ehemalige Wolfsburger traf beim 3:0 gegen ZSKA Moskau wieder doppelt.