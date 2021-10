8. Spieltag : „Tut sehr, sehr weh“: Fürth wieder knallhart bestraft

Es reicht einfach nicht. Die SpVgg Greuther Fürth kann in der Bundesliga nicht gewinnen - selbst gegen Mitaufsteiger VfL Bochum nicht. Erneut werden die Franken bei einem Standard bloßgestellt.

Fürth | Der VfL Bochum ließ sich von seinen Fans feiern. Frustriert und ratlos gingen dagegen die Spieler der SpVgg Greuther Fürth in die Hocke. Denn sie müssen weiter auf den ersten Bundesligasieg seit der Rückkehr warten. In einem schwachen Fußball-Kellerduell traf Kapitän Anthony Losilla die Franken mit seinem Kopfballtor in der 80. Minute zum 1:0 (0:0)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.