Transfermarkt : Transfercoup: Ronaldo zurück zu United - Poker um Mbappé

Nach Lionel Messi wechselt der nächste Weltstar in diesem Sommer den Verein. Cristiano Ronaldo kehrt zurück zu Manchester United - und der nächste spektakuläre Transfer eines Top-Profi steht bevor.

Torino | Superstar Cristiano Ronaldo kehrt nach zwölf Jahren zu Manchester United zurück und sorgt damit für den nächsten spektakulären Höhepunkt in einem verrückten Transfersommer. „Welcome Home“ - wenige Tage vor Ende des Wechselfenster hieß der englische Rekordmeister den 36 Jahre alten Portugiesen von Juventus Turin am Freitagabend in seiner alten Fußba...

