Europa League : Trainer Stöger hat Bundesliga „nicht auf meiner To-do-Liste“

Für Trainer Peter Stöger ist eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga denkbar, aber nicht geplant.

Leverkusen | „Ich werde nichts annehmen, nur um wieder in der deutschen Bundesliga zu sein“, sagte der Österreicher, der am Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) mit Ferencvaros Budapest in der Europa League bei Bayer Leverkusen antritt, der Deutschen Presse-Agentur: „Das habe ich gehabt, das war spannend, das war schön, ich hatte zwei mega Vereine. Deshalb kann es sein, ...

