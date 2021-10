SV Werder Bremen : Trainer Anfang über Stürmer Füllkrug: „Ich finde ihn gut“

Werder Bremens Trainer Markus Anfang ist froh, dass ihm Stürmer Niclas Füllkrug nach dessen Suspendierung wieder zur Verfügung steht.

Bremen | „Ich finde ihn wichtig. Ich finde ihn gut. Ich finde, dass er uns helfen kann“, sagte der 47-Jährige. „Wir glauben an ihn und wir glauben an seine Qualität“, meinte Anfang zwei Tage vor dem Auswärtsspiel des Bundesliga-Absteigers beim SV Sandhausen (13.30 Uhr/Sky) Füllkrug war nach der 0:3-Niederlage der Bremer am vergangenen Sonntag bei Darmstadt ...

