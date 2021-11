Champions League : TSG-Frauen wollen Spiele gegen Barcelona „auch genießen“

Für die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim stehen mit den beiden Champions-League-Begegnungen gegen den FC Barcelona zwei Höhepunkte der Vereinsgeschichte an.

Sinsheim | „Ich freue mich, dass wir gegen so einen Gegner spielen dürfen, das ist schon ein Geschenk“, sagte Nicole Billa der Deutschen Presse-Agentur. Die Österreicherin war vergangene Saison Bundesliga-Torschützenkönigin und ist Deutschlands „Fußballerin des Jahres“. Die TSG fordert am Mittwoch in Barcelona und genau eine Woche später (jeweils 18.45 Uhr/DAZN)...

