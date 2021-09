VfL Bochum : Stürmer Zoller: Corona-Lockdown hat uns zusammengeschweißt

Der Corona-Lockdown hat nach Meinung von Stürmer Simon Zoller entscheidenden Anteil am Aufstieg des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum gehabt.

Bochum | „Ich glaube, dass uns diese Zeit, in der auf einmal nicht mehr gespielt werden konnte, auf eine gewisse Weise zusammengeschweißt hat“, sagte Zoller der Zeitung „Die Welt“ und erklärte: „Dann, als es mit den Geisterspielen weiterging, haben wir als Mannschaft viel Zeit im Hotel verbracht, viel und hart trainiert.“ So schaffte der VfL in der Saison 2...

