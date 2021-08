Transfermarkt : Stürmer Schmidt wechselt von Heidenheim nach Ingolstadt

Stürmer Patrick Schmidt wechselt innerhalb der 2.

Heidenheim an der Brenz | Fußball-Bundesliga vom 1. FC Heidenheim zum FC Ingolstadt. Zur Laufzeit seines neuen Vertrages und den Ablösemodalitäten machten beide Clubs in ihren Mitteilungen keine Angaben. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte der 27 Jahre alte Schmidt auf Leihbasis für den SV Sandhausen gespielt. ...

