Kampfansage an BVB : Bayern-Stürmer Sandro Wagner: "Wir sind klar die bessere Mannschaft"

Bereits sieben Punkte beträgt der Rückstand von Bayern München auf den BVB in der Bundesliga.

von Kim Patrick von Harling

15. November 2018, 10:13 Uhr

München | Nein, rund läuft es beim FC Bayern München in dieser Saison nicht – sowohl auf als auch neben dem Platz. In der Fußball-Bundesliga läuft der Rekordmeister nur hinterher, sieben Punkte Rückstand sind es auf den Spitzenreiter Borussia Dortmund. Zudem leidet zurzeit die Außenwirkung: Kritik an der Kaderplanung, die Skandal-PK der Bayern-Bosse, Rafinhas fragwürdiges Halloween-Kostüm, Franck Ribérys Angriff auf einen Journalisten und die verbale Instagram-Attacke von Lisa Müller (Frau von Thomas Müller) gegen Trainer Niko Kovac. Doch zumindest einen Bayern-Spieler bringt das nicht aus der Ruhe – Sandro Wagner.

"Dortmund ist auch nicht so stabil, nicht die Übermannschaft. Auch wenn sie gute Spiele gemacht haben: Wir sind ganz klar die bessere Mannschaft, die mit Abstand beste in Deutschland", betonte Wagner jetzt auf einem PR-Termin. "Sieben Punkte sind nichts, wir werden es schaffen." Dabei unterstrich der Backup-Stürmer auch, dass der aktuelle fünfte Tabellenplatz nicht der Anspruch des FC Bayern München sei.



Sandro Wagner: Vier Einsätze

"Jeder Einzelne muss schauen, dass er wieder seine Leistung bringt. Wir haben zu viele Spieler, die nicht auf ihr Leistungsniveau kommen", sagte Wagner. Der 30-Jährige selbst kam in der aktuellen Saison auf vier Einsätze und insgesamt 112 Spielminuten.