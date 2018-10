Böse Szene in der Kreisliga : Fußball-Spieler beißt Gegner ein Stück Nase ab

Kreisliga brutal: Ein Fußball-Spieler in Essen beißt seinem Gegner ein Stück Nase ab. Jetzt ermittelt die Polizei.

von dpa

22. Oktober 2018, 22:04 Uhr

Essen | Bei einer Kreisligapartie in Essen hat ein Spieler seinem Gegner ein Stück Nase abgebissen. Das Opfer habe einen Teil seines rechten Nasenflügels verloren, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Der Spieler kam nach Angaben seines Vereins Essener SG 99/06 in ein Krankenhaus.

"Ihm geht es den Umständen entsprechend gut", sagte Vereins-Funktionär Thomas Rausch. Der andere Spieler flog nach dem Biss mit Rot vom Platz. Die Partie am Sonntag endete 3:3.

Dem Biss soll ein Streit um ein Foul in der Begegnung SV Preußen Eiberg 11/31 gegen Essener SG 99/06 II vorausgegangen sein. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Zuerst hatten die "WAZ" und die "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" online über den Vorfall berichtet.