Premier League : Steven Gerrard soll neuer Trainer bei Aston Villa werden

Steven Gerrard (41) soll nach übereinstimmenden englischen Medienberichten neuer Trainer beim Premier-League-Club Aston Villa werden.

London | Der Ex-Kapitän des FC Liverpool war in der vergangenen Saison mit den Glasgow Rangers schottischer Meister geworden. Wie der „Telegraph“ schreibt, seien nur noch letzte Details zu klären. Laut der Zeitung sei mit einer offiziellen Bestätigung des Clubs in den kommenden zwei Tagen zu rechnen. Aston Villa hatte am 7. November Trainer Dean Smith nach ...

