U21-Europameister : Stach will in Mainz nächsten Karrieresprung machen

Nach einem aufregenden und erfolgreichen Jahr will Anton Stach beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 den nächsten Karriereschritt machen.

Mainz | Erst Regionalliga, dann Bundesliga-Aufstieg mit der SpVgg Greuther Fürth, zudem U21-Europameister und Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio - für Stach waren das ereignisreiche Monate. „Das ist schon unglaublich, wie schnell das alles ging. Da kam Event auf Event in relativ kurzer Zeit. In der kurzen Pause, die ich hatte, habe ich versucht ...

