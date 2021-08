Transfers : St. Pauli verpflichtet Bielefelder Hartel

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli hat Marcel Hartel vom Bundesligisten Arminia Bielefeld verpflichtet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Unbestätigten Angaben zufolge soll der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Ablöse in Höhe von 350.000 Euro kosten. Hartel hatte in den vergangenen Jahren für den 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin und Bielefeld gespielt. Für die Arminia be...

