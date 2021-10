2. Liga : St. Pauli untermauert Führung: Klarer Sieg gegen Rostock

Der FC St.

Hamburg | Pauli hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock feierten die Kiezkicker am Sonntag mit dem verdienten 4:0 (2:0) ihren fünften Sieg in Serie. Vor 22.006 Fans im Millerntor-Stadion trafen Jackson Irvine (12. Minute), Daniel-Kofi Kyereh (18.), Guido Burgstaller (61.) und Simon Makienok (78.) für S...

