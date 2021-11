Nach schwerer Krankheit : Spielerberater Neubauer mit 59 Jahren gestorben

Der bekannte Spielerberater Jörg Neubauer ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Palma | Nach schwerer Krankheit starb der studierte Jurist in seiner Finca auf Palma de Mallorca im Beisein seiner Frau und des engsten Familienkreises, wie die Familie in einem Statement bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Neubauer litt an einem Hirntumor, der vor eineinhalb Jahren diagnostiziert worden war. Bis zuletzt hatte er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.