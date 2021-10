Bundesliga : Spiegelbild Hoffenheim: Herthas Dardai will Sieg-Premiere

Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will im siebten Anlauf bei der TSG Hoffenheim erstmals als Sieger vom Platz gehen.

Sinsheim | Nach einem Remis und fünf Niederlagen in Sinsheim in seinen bisherigen Spielen als Hertha-Trainer sei es an der „Zeit, das zu ändern. Ich habe gut hospitiert in den letzten Jahren, jetzt versuche ich, einen Siegesplan zu konstruieren“, sagte der 45-Jährige vor der Auswärtspartie zum Auftakt des 10. Spieltags in der Prezero-Arena am Freitag (20.30 Uhr/...

