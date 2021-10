9. Spieltag : Später VfB-Treffer rettet Punkt gegen Union

Der personalgeplagte VfB Stuttgart hat in Unterzahl den Sprung des 1.

Stuttgart | FC Union Berlin auf einen Champions-League-Platz verhindert. Dank eines späten Treffers des eingewechselten Wahid Faghir kam der VfB am Sonntag noch zu einem 1:1 (0:1) gegen die zuvor in der Fußball-Bundesliga dreimal siegreichen Berliner. Taiwo Awoniyi (31.) hatte die Gäste mit seinem siebten Saisontor in Führung gebracht. Als VfB-Mittelfeldspiele...

