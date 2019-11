5. Spieltag der Königsklasse : Champions League: So sehen Sie Bayern und Leverkusen live im TV und Livestream

In der Champions League steht der 5. Spieltag an. Welche Spiele auf welchem Sender gezeigt werden, lesen Sie hier.

von Alexander Barklage

25. November 2019, 11:08 Uhr

Belgrad/Moskau | Der fünfte Spieltag in der Gruppenphase der Champions League steht an. Wir zeigen Ihnen, welche Spiele auf welchem Sender im TV und im Livestream übertragen werden.



Bayern jagt Rekord – Leverkusen will Rang drei

Am Dienstagabend müssen Bayern München und Bayer Leverkusen jeweils auswärts antreten. Die Bayern sind bereits für die K.o.-Phase qualifiziert und reisen nach Serbien zu Roter Stern Belgrad (Anpfiff 21 Uhr/Sky). Für die Münchner unter Interimstrainer Hansi Flick geht es nur noch darum einen neuen Champions-League-Rekord einzustellen. Noch keine Mannschaft schaffte es bislang alle sechs Gruppenspiele zu gewinnen. Zwei Siege fehlen den Bayern noch.





Ganz anders die Situation bei den Leverkusenern. Die Rheinländer gastieren bei Lokomotive Moskau (Anpfiff: 18.55 Uhr/DAZN). Im direkten Duell gegen die Russen geht es vor allem darum, zumindest Dritter in der Gruppe zu werden, um im kommenden Jahr in der Europa League weiter zu spielen. Dafür wäre ein Auswärtssieg fast unabdingbar. Sowohl Leverkusen als auch Moskau haben drei Punkte auf der Habenseite. Das Hinspiel am 1. Spieltag gewannen die Moskowiter mit 2:1. Tabellenführer Juventus Turin und auch Atletico Madrid sind in dieser Gruppe wohl nicht mehr einzuholen.

Harter Brocken für Dortmund – Leipzig mit Heimsieg qualifiziert

Am Mittwochabend spielen dann Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Schwarz-Gelben müssen beim FC Barcelona antreten (Anpfiff: 21 Uhr/Sky) und RB Leipzig hat Benfica Lissabon zu Gast (Anpfiff: 21 Uhr/DAZN). Die Borussen sind aktuell in ihrer Gruppe hinter Barcelona Zweiter und könnten bei einem guten Ergebnis schon fast für das Achtelfinale planen. Empfangen sie doch am letzten Spieltag zuhause das Schlusslicht aus Prag. Leipzig geht sogar als Tabellenerster der Guppe G in das Heimspiel mit den Portugiesen. Mit einem Heimsieg hätten sich die Sachsen zum ersten Mal für die K.o.-Phase qualifiziert.





Champions League: Diese Spiele zeigen Sky und DAZN am 5. Spieltag live

In Deutschland überträgt Sky am Dienstag das Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad mit dem deutschen Kapitän Marko Marin. Die restlichen Spiele am Dienstag laufen live und exklusiv im Livestream bei DAZN.

Am Mittwoch zeigt Sky in Deutschland live im TV und im Livestream exklusiv die Partie von Borussia Dortmund beim FC Barcelona. Die übrigen Spiele laufen exklusiv im Livestream bei DAZN.



Dazu bietet Sky an beiden Spieltagen eine Konferenz der übrigen Spiele an.



Champions League: Wer überträgt im TV und im Livestream?

In dieser Champions-League-Saison teilen sich sich DAZN und Sky die Rechte an den Spielen. Mit 110 Partien zeigt der Streamingdienst DAZN dabei den Großteil der Spiele in der Königsklasse. Pro Gruppenspieltag überträgt DAZN sieben Spiele exklusiv und in voller Länge.

Auf Sky kommt pro Gruppenspieltag eine Begegnung exklusiv, dazu werden alle anderen Spiele in der Konferenz gezeigt.