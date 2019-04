Verrückte Szenen in Englands zweiter Liga : Leeds-Trainer befiehlt eigenem Team Gegentor zuzulassen

Fair-Play-Aktion in England. Leeds-Trainer Marcelo Bielsa gab seinem Team die Anweisung, Aston Villa treffen zu lassen

von Nina Brinkmann

29. April 2019, 10:10 Uhr

Leeds | Irre Szenen in der englischen zweiten Liga. Im Kampf um den Aufstieg in die Premier League trennten sich Leeds United und Aston Villa 1:1. So weit so unspektakulär, doch der Spielverlauf hatte es in sich. Denn Leeds-Trainer Marcelo Bielsa ordnete seinem Team an, einen Treffer von Villa freiwillig zuzulassen.

Keine Unterbrechung für Behandlung von verletztem Spieler

Das war passiert: Villa-Stürmer Jonathan Kodjia lang nach einem Foul in der Mitte der zweiten Spielhälfte verletzt am Boden. Die Gäste forderten eine Unterbrechung und gingen davon aus, dass Leeds den Ball ins Aus spielt, wie es in einer solchen Aktion der Fairness wegen normalerweise Gang und Gebe ist. In den Regeln vorgeschrieben ist diese Regel allerdings nicht, eigentlich entscheidet der Schiedsrichter, wann eine Behandlungsunterbrechung ansteht.



Während das Team von Aston Villa das Spielen einstellte, sah es auf den ersten Blick auch so aus, als ob United-Profi Tyler Roberts ebenfalls aufhört, doch plötzlich passte er den Ball nach vorne auf Angreifer Mateusz Klich. Der zog ab in Richtung Strafraum und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft.



Anschließend ging es drunter und drüber. Spieler beider Mannschaften gingen aufeinander los, beschimpften und schubsten sich. In Folge dessen gab es mehrere Gelbe und eine Rote Karte gegen aufbrausende Villa-Spieler. Auch in der Coachingzone kochten die Emotionen hoch, Leeds-Trainer Bielsa geriet mit Villa-Coach Dean Smith und dessen Co-Trainer John Terry aneinander.



Große Fair-Play-Geste von Leeds-Coach Bielsa

Doch dann gab Bielsa eine Anweisung, die man so in der Premier League bislang nicht gesehen hat. Seine Fair-Play-Vorgabe: Lasst Villa das Ausgleichstor schießen. Also nahm sich Villas Albert Adomoah den Ball, lief fast ohne Gegenwehr durch die gegnerische Hälfte und verwandelte zum 1:1.

Villa-Trainer Smith sagte nach dem Spiel, dass sich Stürmer Klich für seinen Führungstreffer entschuldigt habe. Außerdem lobte er das Verhalten seines Trainer-Kollegen. Die Entscheidung, den Gegentreffer ohne Gegenwehr zuzulassen, verdiene Respekt. "Ich habe ihn darum gebeten, und er war einverstanden", sagte Smith. Bielsa hielt sich nach dem Spiel bedeckt, sagte nur knapp:

Wir haben das Tor zurückgegeben. Der englische Fußball ist weltweit bekannt für seine Fairness. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Leeds-Trainer Marcelo Bielsa

Da es bei dem 1:1 blieb, stand nach dem Spiel fest, dass Sheffield United nach Norwich City als zweiter Club direkt in die Premier League aufsteigt. Die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 spielen in einer Qualifikationsrunde um den dritten Aufstiegsplatz. Dabei sind sowohl Leeds United als auch Aston Villa.