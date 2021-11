12. Spieltag : Sieg im Derby: Union lässt ausverkaufte Försterei beben

Der 1.

Berlin | FC Union hat mit einem Sieg im Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC das trotz Corona-Rekordzahlen ausverkaufte Stadion An der Alten Försterei im Osten Berlins zum Beben gebracht. In einem intensiven Duell bezwangen die Eisernen am Samstagabend vor 22.012 Zuschauerinnen und Zuschauern den spielerisch völlig enttäuschenden Rivalen mit 2:0 (2:0). Union k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.