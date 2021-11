2. Liga : Schalke 04 bis zum Jahresende ohne Torjäger Terodde

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss bis zum Jahresende auf Torjäger Simon Terodde verzichten.

Gelsenkirchen | Der 33-Jährige, der bereits beim 5:2 am Samstag gegen den SV Sandhausen gefehlt hatte, kann wegen einer Muskelverletzung in der Wade auch in den restlichen drei Spielen bis zum Jahresende nicht mitwirken. Das teilte der Bundesliga-Absteiger mit. Damit fehlt Terodde in den Spitzenspielen gegen den FC St. Pauli, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.