River Plate gegen Boca Juniors : Attacken mit Steinen und Tränengas auf Fußballer in Buenos Aires

Vor dem Rückspiel der Copa Libertadores in Buenos Aires ist es zu schlimmen Ausschreitungen gekommen.

von dpa

24. November 2018, 21:31 Uhr

Buenos Aires | Das Fußball-Team der Boca Juniors ist vor dem Finale der Copa Libertadores von Fans des Stadtrivalen River Plate mit Steinwürfen angegriffen worden. Der Bus, mit dem die Profis zum Rückspiel fuhren, wurde am Samstag bei der Ankunft am River-Plate-Stadion in Buenos Aires mit Steinen beworfen, die mindestens vier Fenster des Fahrzeuges zerstörten. Durch die Öffnungen drang Pfeffer- oder Tränengas in den Bus ein.

Der Anpfiff des Finales wurde auf Grund der Geschenisse um eine Stunde nach hinten verschoben. Bocas Kapitän Pablo Pérez wurde mit zwei Schnittwunden und Augen-Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Auch Bocas Starstürmer Carlos Tévez erreichte das Stadion in Buenos Aires mit Atembeschwerden, wie der TV-Nachrichtensender TN zeigte.

Ein Blick in den Bus der Boca Juniors:

Die 66 000 Eintrittskarten für das Rückspiel um den Titel der südamerikanischen Champions League sind allesamt an River-Fans ausverkauft. Seit 2013 dürfen in ganz Argentinien wegen zahlreicher Gewalttätigkeiten keine Gästefans mehr ins Stadion.

Das Hinspiel im Boca-Stadion war 2:2 (2:1) ausgegangen. Bei dem entscheidenden Rückspiel sind 2100 Polizisten im Einsatz.

Boca-Spieler mussten ärztlich untersucht werden