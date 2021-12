Italien-Fußball : Ribéry-Club US Salernitana droht Aus in der Serie A

Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Dem italienischen Fußball-Erstligisten US Salernitana 1919 um Ex-Bayern-Star Franck Ribéry droht das Aus in der Serie A.

Salerno | Die Treuhänder des süditalienischen Clubs wollten eigentlich am Mittwoch einen neuen Käufer bekannt geben, doch diese Mitteilung erfolgte nie, wie die „Gazzetta dello Sport“ schrieb. „Bis heute waren die eingegangenen Angebote für den Kauf von US Salernitana im Sinne der Vertrages „Trust Salernitana 2021“ nicht akzeptabel“, teilte der Verein am Donner...

