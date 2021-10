WM-Qualifikation : Remis gegen Kolumbien: Brasiliens Siegesserie gerissen

Nach Siegen in allen neun vorherigen Qualifikationsspielen zur Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar hat Brasilien erstmals nicht die volle Punktzahl erbeutet.

Barranquilla | Der Rekordweltmeister trennte sich am Sonntag (Ortszeit) auswärts von Kolumbien 0:0 unentschieden. Rivale Argentinien gewann 3:0 gegen das Nachbarland Uruguay. Im Monumental-Stadion in Buenos Aires traf im Duell zweier zweifacher Weltmeister der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi zum 1:0. Sein Pass in den Strafraum in der 38. Minute ging an Freu...

