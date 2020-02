Champions League live im TV und Livestream : Real Madrid gegen Manchester City: So sehen Sie das Achtelfinale live

So können Sie das Spiel der Königlichen gegen Manchester City live im TV und Stream verfolgen.

von Kim Patrick von Harling

25. Februar 2020, 12:00 Uhr

London | Für Real Madrid startet die Champions-League-K.o.-Phase am Mittwoch, 26. Februar mit dem Heimspiel gegen Manchester City. Beide Mannschaften haben große Ambitionen in der Königsklasse. Brisant: Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola wird nach "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen.

Manchester City und Real Madrid trafen in der Vergangenheit viermal in der Champions League aufeinander. Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewannen zweimal und trennten sich ebenfalls zweimal unentschieden von Manchester City. Ein Sieg sprang für die "Citizens" noch nie gegen Real heraus.

Für deutsche Fußball-Fans ist das Duell Real Madrid gegen Manchester City durchaus interessant. Für die Königlichen läuft Nationalspieler Toni Kroos auf, für die "Citizens" sind seine Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan und Leroy Sané (Aufbautraining) im Einsatz. Trainer Guardiola stand von 2013 bis 2016 an der Seitenlinie des FC Bayern München.

Real gegen ManCity live im TV: Sky zeigt Champions-League-Achtelfinale

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Real Madrid gegen Manchester City am Mittwoch, 26. Februar 2020, live und exklusiv als Einzelspiel und in der Konferenz. Das Parallelspiel zu Real Madrid gegen Manchester City ist Olympique Lyon gegen Juventus Turin (21 Uhr).

Die Übertragung der Partie Real Madrid vs Manchester City beginnt auf Sky um 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD. Zu sehen ist das Spiel dann wahlweise über den Sky-Receiver, im Livestream oder – für Fußballfans, die kein Abo haben – über den Dienst Sky-Ticket.

Sky bietet verschiedene Sport-Abomodelle an. Die Preise reichen von 9,99 Euro im Monat bis zu 29,99 Euro. Das Abo ist jederzeit kündbar.

So teilen sich Sky und DAZN die Spiele auf

Hinspiele im Achtelfinale: Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die anderen

Rückspiele im Achtelfinale: Sky zeigt alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv

Hinspiele im Viertelfinale: Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die anderen

Rückspiele im Viertelfinale: Sky zeigt alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv

Halbfinale der Champions League: Übertragung beider Spiele auf Sky und DAZN

Finale der Champions League: Übertragung auf Sky und DAZN

Champions League im kostenlosen Livestream?

Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es offiziell nicht. Auch einen Gratis-Stream gibt es kostenlos leider nicht. Im Internet wird die Partie Real Madrid gegen Manchester City auch auf einschlägigen Portalen im kostenlosen Livestream übertragen. Rechtlich bewegen sich solche Übertragungen allerdings in einer Grauzone. Einige Portale streamen ausländische Übertragungen der Partie Real Madrid vs Manchester City ins Internet. Oftmals leidet darunter die Bild- und Tonqualität. Da nicht klar ist, ob solche Champions-League-Livestreams legal sind, raten wir dringend davon ab.

Spielplan der Champions League 2019/2020

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle weiteren Termine der Champions League 2019/2020 vom Achtelfinale bis zum Finale:

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11. und 17./18. März



Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai in Istanbul