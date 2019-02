Die besten Tweets : Reaktionen zum 20. Spieltag: Häme für Hoeneß

Der FC Bayern rutscht nach dem 20. Spieltag auf Platz 3 ab – und für Präsident Hoeneß gibt's viel Häme auf Twitter.

von Gregory Straub

04. Februar 2019, 08:21 Uhr

Hamburg | Ungewohntes Bild in der Bundesliga: Obwohl Tabellenführer Borussia Dortmund am Wochenende "nur" einen Punkt bei Eintracht Frankfurt holte, bauten die Schwarz-Gelben ihre Führung an der Tabellenspitze aus. Verfolger FC Bayern verlor nämlich bei Bayer Leverkusen, womit der Rückstand des Rekordmeisters auf Platz 1 mittlerweile sieben Punkte beträgt. Noch schlimmer für die erfolgsverwöhnten Münchner: Borussia Mönchengladbach verdrängte die Bayern auf Grund der besseren Tordifferenz von Platz 2. Die besten Tweets zum 20. Bundesliga-Spieltag:

Hannover 96 - RB Leipzig 0:3

Von Aufbruchstimmung nach dem Trainerwechsel war bei Hannover 96 nicht viel zu spüren. Dementsprechend enttäuscht reagierte so mancher Fan auf die deutliche Heimniederlage gegen RB Leipzig.

1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:1

Nach dem bereits achten Unentschieden in dieser Saison ist so mancher Hoffenheim-Fan mit seiner Geduld am Ende. Trainer Julian Nagelsmann steht in der Kritik.

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf dagegen erstaunt weiterhin Fußball-Deutschland:

Bayer Leverkusen - FC Bayern 3:1

Neben den Leverkusen-Fans freuten sich auch besonders die Anhänger von Borussia Dortmund über den Sieg der Werkself. Deren Trainer war ja auch mal Angestellter beim BVB ...

Durch die Niederlage in Leverkusen rutschte der FC Bayern auf den dritten Platz ab – und Präsident Uli Hoeneß bekam eine Aussage von vor einigen Monaten um die Ohren gehauen:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1

Zwischen den beiden Offensivmaschinen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund entwickelte sich von der ersten Minute an ein Spektakel. So mancher Fan schwitzte gehörig mit:

BVB-Verfolger FC Bayern war auch beim Spiel in Frankfurt in aller Munde:

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:1

An dem Duell der beiden Europa-League-Aspiranten konnte man sich offenbar nicht so recht erfreuen:

1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1:1

Tim Leibold und Christian Mathenia erlitten im Spiel gegen Bremen jeweils Kopfverletzungen. Beide spielten danach noch weiter. Zum Unverständnis der Fans:



FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 0:2

Einmal mehr enttäuschte Vizemeister FC Schalke 04 seine eigenen Fans. Manch einer trank sich die Leistung der Mannschaft aber offenbar schön:

Neben folgendem Tweet noch eine weitere Information zu Gladbachs Treffer zum 2:0: Der Ball lief 61 Mal durch die eigenen Reihen, ehe Neuhaus für die Entscheidung sorgte:

FC Augsburg - FSV Mainz 3:0

FCA-Stürmer Alfred Finnbogason war mit seinem Dreierpack der Mann des Tages im winterlichen Augsburg.

Oder lag es etwa am neuen Co-Trainer Jens Lehmann?

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:2

Dass VfB-Stürmer Mario Gomez erstmals in seiner Karriere einen Platzverweis kassierte, ließ diesen VfB-Fan offenbar kalt:





Ein Interview der besonderen Art gab Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem Spiel: