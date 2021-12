Opoku von der Tribüne herab beleidigt : Spielabbruch nach Rassismus-Vorfall beim Spiel des VfL Osnabrück beim MSV Duisburg

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Beim Drittligaspiel des VfL Osnabrück beim MSV Duisburg ist Spieler Aaron Opoku von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden. Beide Teams verließen geschlossen das Spielfeld. Die Partie ist abgebrochen.

Osnabrück | In der 31. Minute beim Stand von 0:0 war Opoku gerade im Begriff, die vierte Ecke für den VfL Osnabrück auszuführen, als der in Hamburg geborene Deutsch-Ghanaer plötzlich fassungslos ins Publikum blickte. Ein Zuschauer hatte den Osnabrücker von der Gegentribüne herab rassistisch beschimpft und beleidigt. Neben ihm stand der Duisburger Leroy Kwadwo, in...

