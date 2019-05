RB Leipzig vs. FC Bayern München : Vor Pokalfinale: Fans feiern in Berlin

Fans der DFB-Finalisten Bayern München und RB Leipzig feiern am Samstag ihre Teams und sich selbst.

von Lukas Dubro

25. Mai 2019, 18:50 Uhr

Mehrere Stunden vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals zwischen Bayern München und RB Leipzig haben sich im Zentrum Berlins viele Fans beider Teams versammelt. Es sei ein „ruhiges und friedliches Fanfest am Alexanderplatz und Breitscheidplatz“, berichtete ein Polizeisprecher.

„Hurra, Hurra, die Leipziger sind da“, skandierten die Fans aus Sachsen am Breitscheidplatz. Sie zogen auf dem weg ins Stadion auch singend durch Charlottenburg.

Der Countdown läuft: Fans des RB Leipzig feiern sich und ihren Verein vor dem Pokalfinale gegen den FC Bayern München in Berlin. Video: Susan Ebel pic.twitter.com/07Ak47zmK8 — SVZonline (@SVZonline) 25. Mai 2019

Großaufgebot der Polizei

Die Polizei begleitete das Finale mit einem Großaufgebot. Bis zu 1500 Beamte sollten in der Spitze im Einsatz sein. Im Vorjahr sicherten 2400 Polizisten den Pokaltag. Die Anhänger beider Mannschaften sollten sich getrennt an verschiedenen Orten in der Stadt versammeln: die Bayern auf dem Alexanderplatz und die Leipzig-Fans auf dem Breitscheidplatz rund um die Gedächtniskirche. Diese Aufteilung sei auch unter Einbeziehung der Berliner Polizei erfolgt, hatte der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt.

Nachdem schon tags zuvor Hunderte Fans beider Teams in die Hauptstadt gereist waren, traf am Samstag kurz nach 10 Uhr der erste Sonderzug aus München in Berlin-Spandau an. Die Lage sei ruhig und entspannt, unterstrich eine Sprecherin der Bundespolizei.

Berlins Bürgermeister heißt die Fans herzlich willkommen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) twitterte: „München oder Leipzig, Hauptsache Berlin!“ Er begrüßte beide Mannschaften und ihre Anhänger „auf das Herzlichste“ in der Stadt.

Beide Vereine bekommen üblicherweise jeweils mehr als 20 000 Karten zugeteilt. Diese Fanfeste am Mittag und Nachmittag sind meist schon laut und von viel Bier und Sprechchören begleitet. Am späten Nachmittag fahren dann die glücklichen Besitzer von Eintrittskarten zum Spiel zum Olympiastadion. Die anderen suchen sich Kneipen oder Biergärten, in denen das Finale übertragen wird. Besonders die Fans der Sieger-Mannschaft ziehen dann noch nachts durch die Kneipen. Für ihre Spieler haben die Vereine vermutlich teure Restaurants oder Clubs reserviert.