DFB-Pokal : Preußen-Coach über van Bommel: „Wird das gut verkraften“

Für Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann ist das Weiterkommen am Grünen Tisch im DFB-Pokal für sein Team nur logisch.

Münster | „Alles andere als diese Entscheidung wäre für mich nicht nachvollziehbar gewesen“, sagte Hildmann am Dienstag „sport1.de“. Am Montag hatte das DFB-Sporgericht nach stundenlanger Verhandlung den 3:1-Sieg des Bundesligisten VfL Wolfsburg beim Regionalligisten Münster nach Verlängerung in der ersten Runde des DFB-Pokals in ein Weiterkommen des SC Preußen...

