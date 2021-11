Bundesliga : Positiver Coronatest: Auch Stanisic fällt beim FC Bayern aus

Beim FC Bayern München gibt es vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg den nächsten Ausfall wegen eines positiven Coronatests.

München | Verteidiger Josip Stanisic befindet sich laut Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters vom Mittwoch in häuslicher Isolation. Es gehe ihm gut, teilte der FC Bayern nach der Infektion des demnach vollständig geimpften Spielers mit. Stanisic hatte am Sonntag mit der kroatischen Nationalmannschaft 1:0 gegen Russland gewonnen. Dabei war er in der Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.