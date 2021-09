2. Runde DFB-Pokal : Pokalhit Gladbach gegen Bayern am 27. Oktober in der ARD

Der DFB-Pokal-Schlager der zweiten Runde zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird von der ARD übertragen.

Frankfurt am Main | Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit den zeitgenauen Ansetzungen am Mittwoch mit. Die Partie der Borussia gegen den Rekordsieger aus München findet am 27. Oktober (20.45 Uhr) statt. Im Free-TV ist einen Tag zuvor (20.00 Uhr) bei Sport1 die Begegnung zwischen Titelverteidiger Borussia Dortmund und Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt zu sehen. Sky ü...

