Polnische Liga : Podolski bei Liga-Auftakt noch nicht im Kader von Zabrze

Der Liga-Einstand des einstigen Weltmeisters Lukas Podolski bei seinem neuen polnischen Club Gornik Zabrze verzögert sich noch.

Mieczysława Karłowicza 28, 71-899 Szczecin, Polen | Der 36-Jährige stand nicht im Kader für die Partie bei Pogon Stettin, mit der Zabrze in die neue Saison startete. Der Weltmeister von 2014 hatte in diesem Monat einen Vertrag bei seinem neuen Club unterzeichnet. Podolski wurde in Gleiwitz geboren, einem Nachbarort von Zabrze. Gornik ist für den 130-maligen Nationalspieler bereits die achte Station ...

