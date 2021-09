Brasilianische Fußball-Legende : Pelé: Tumor am Darm entfernt

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist ein Tumor am Darm entfernt worden.

São Paulo | „Am Samstag wurde ich operiert, um eine verdächtige Läsion in meinem rechten Dickdarm zu entfernen. Der Tumor wurde bei den Tests festgestellt, die ich vergangene Woche erwähnt habe“, hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés. Vergangene Woche war der 80-Jährige in ein Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo g...

