Ligue 1 : Paris Saint-Germain siegt beim Debüt von Sergio Ramos

Beim Debüt von Abwehr-Star Sergio Ramos hat sich Paris Saint-Germain in Überzahl zu einem Pflichtsieg gemüht.

Saint-Étienne | In der französischen Fußball-Liga kam der Tabellenführer am Sonntag zu einem 3:1 (1:1) bei Schlusslicht AS St. Etienne. Der Spanier Ramos gab dabei nach vier Monaten Verletzungspause seinen Einstand bei PSG. Der 35-Jährige hatte Real Madrid nach 16 Jahren im Sommer ablösefrei verlassen, weil sein Vertrag nicht verlängert worden war. Er war schon vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.