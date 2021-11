Ligue 1 : Paris-Präsident Al-Khelaifi: Null Kontakt zu Zidane

Paris Saint-Germains Präsident Nasser Al-Khelaifi hat jeglichen Kontakt zu Zinedine Zidane wegen eines möglichen Engagements beim französischen Fußball-Topclub bestritten.

Paris | „Wir haben null Kontakt, auch wenn er ein Top-Trainer ist“, sagte Al-Khelaifi (48) am Rande der Ballon d'Or-Verleihung in Paris dem Fernsehsender „L'Équipe“. Zuvor hatten in der vergangenen Woche französische Medien von einem Treffen zwischen Zidane und PSG-Funktionären in einem Pariser Nobelhotel berichtet. Gleichzeitig stärkte Al-Khelaifi dem der...

